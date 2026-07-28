Арестован мужчина, оскорблявший верующих и покрытых женщин в социальных сетях - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Как сообщал 1news.az, в Азербайджане правоохранительные органы задержали гражданина, распространявшего в социальных сетях контент, унижающий честь и достоинство верующих.
Сотрудники полиции задержали Узеира Абаса (1979 года рождения), публиковавшего материалы, грубо нарушающие законодательство.
Задержанный регулярно размещал неэтичные видеоролики и стихи, содержащие прямые оскорбления в адрес религиозных людей, в особенности женщин, носящих хиджаб, что вызвало широкое возмущение общественности.
По информации Qafqazinfo, решением Сабаильского районного суда Узеру Абасу был назначен административный арест.
12:34
В Азербайджане правоохранительные органы задержали гражданина, распространявшего в социальных сетях контент, унижающий честь и достоинство верующих.
Согласно информации, полученной 1news.az, сотрудники полиции задержали Узеира Абаса (1979 года рождения), публиковавшего материалы, грубо нарушающие законодательство.
Задержанный регулярно размещал неэтичные видеоролики и стихи, содержащие прямые оскорбления в адрес религиозных людей, в особенности женщин, носящих хиджаб, что вызвало широкое возмущение общественности.
В настоящее время в отношении Узеира Абаса продолжаются необходимые процессуальные действия.
Представляем вашему вниманию соответствующие фото- и видеоматериалы: