По 20 миллионов каждой федерации: ФИФА выносит коммерцию в отдельную компанию за 20 миллиардов долларов

Европейская конфедерация назвала это чертой, которую футбольные институты не должны переступать

Международная федерация футбола 28 июля объявила о намерении довести общий объём средств, направляемых на развитие футбола, до более чем 10 миллиардов долларов в течение ближайших четырёх лет — при условии, что план поддержит большинство из 211 национальных ассоциаций-членов и утвердит Совет ФИФА. Организация называет это крупнейшим обязательством такого рода, когда-либо принятым спортивной структурой.

Механизм, вокруг которого выстроен весь замысел, — создание FIFA Forward Enterprise (FFE), новой дочерней компании, полностью принадлежащей ФИФА. В ней предполагается объединить коммерческие права организации — телевизионные, спонсорские, билетные и лицензионные — с операционным проведением турниров ФИФА в мужском, женском и юношеском футболе. Позднее в этом году FFE планирует привлечь до 4,2 миллиарда долларов исходя из первоначальной оценки капитала компании в 20 миллиардов, продав миноритарные, не дающие контроля доли тщательно отобранным долгосрочным инвесторам.

Что получают федерации

Ключевое для национальных ассоциаций — перенастройка программы FIFA Forward. На цикл 2027–2030 годов выплаты каждой федерации предлагается увеличить с заложенных сейчас в бюджете 8 миллионов долларов до 20 миллионов, на 2031–2034 годы — до 22 миллионов, на 2035–2038 годы — до 24 миллионов. Дополнительно вводится добровольная программа FIFA Fast Forward (FFFP), в рамках которой каждая из 211 ассоциаций сможет единовременно получить до 20 миллионов долларов капитальных средств — на стадионы, национальные тренировочные центры и другую долгосрочную инфраструктуру, которая обычно не укладывается в рамки одного цикла развития. Участие в FFFP не обязательно.

Для АФФА, как и для любой другой федерации, арифметика выглядит так: вместо запланированных 8 миллионов долларов на четырёхлетие 2027–2030 годов — до 40 миллионов при полном использовании обоих инструментов. Именно этот расчёт, а не дискуссия о принципах, будет определять расклад голосов.

Кто стоит за сделкой

Возглавить группу инвесторов FFE, как ожидается, должна Thrive Eternal — холдинговая компания постоянного капитала. Ключевым коммерческим советником проекта выступает Грег Маффеи, глава BANN Ventures, ранее — президент и генеральный директор Liberty Media в период покупки и владения «Формулой-1»; он останется вовлечён в создание FFE и на следующем этапе. Для сопровождения процесса привлечён J.P. Morgan, работу с потенциальными инвесторами ведёт в том числе OpenEconomics. По данным ФИФА, интерес уже проявили инвесторы из Европы, Америки, Азии и Африки.

Отсылка к «Формуле-1» здесь не случайна: именно этот прецедент — вынесение коммерческой деятельности спортивной серии в отдельную компанию с внешними акционерами — служит образцом для предлагаемой конструкции. В самом релизе отмечается, что многие крупные спортивные организации, включая континентальные и национальные футбольные структуры и лиги, в последние годы перестроили свои коммерческие операции схожим образом.

Аргументация Инфантино

Процесс запущен после выступления президента ФИФА Джанни Инфантино перед Советом ФИФА и национальными ассоциациями накануне финала чемпионата мира в Нью-Йорке, где он подтвердил намерение «раскрыть коммерческий потенциал и возможности, которые есть у ФИФА» — тезис, ранее уже изложенный в его речи на Конгрессе ФИФА в Ванкувере в апреле 2026 года.

«Футбол — самый популярный вид спорта в мире и выдающийся двигатель человеческого и социального развития, — заявил Инфантино. — Отдельные части игры превратили эту популярность в замечательную коммерческую стоимость, и мы приветствуем этот успех и хотим, чтобы он продолжался, потому что он поднимает всю игру. Наша задача — обеспечить, чтобы остальной футбол рос вместе с ним: ФИФА существует для поддержки устойчивого и инклюзивного развития в каждом уголке мира.

Следующий этап нашего роста нуждается в структуре, построенной под него, — такой, где коммерческая сторона игры работает как сфокусированный, специализированный бизнес, а создаваемая им ценность распределяется шире и лучше по всему миру. Каждая национальная ассоциация должна иметь возможность претендовать на справедливую долю доступного финансирования, чтобы формировать собственное будущее, решая за себя сама, а не полагаясь на других. Речь идёт о демократизации мирового футбола.

Мы намерены вкладывать значительные средства даже в самые малые и отдалённые части футбольного мира, места, которые слишком часто остаются без внимания. Каждая национальная ассоциация, независимо от размера, ресурсов или географического положения, будет иметь голос и возможность определять собственный курс».

ФИФА подчёркивает, что сохранит единоличный контроль над FFE через большинство в совете директоров и исключительные полномочия в вопросах футбольного управления, соревнований, международного календаря матчей, а также всех регуляторных и спортивных решений. Внешние инвесторы, говорится в релизе, получат лишь миноритарную долю, не будут играть никакой операционной роли и вкладываются в дочернюю структуру ФИФА, а не в саму ФИФА: «Для ФИФА ничего не меняется». Вся чистая выгода FFE, по заявлению организации, будет полностью реинвестирована обратно в футбол.

Реакция УЕФА

Европейская конфедерация ответила в тот же день — и в выражениях, которых футбольная дипломатия обычно избегает. «Это переход черты, которую футбольные управляющие институты никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому предельно серьёзно. Так же должна относиться каждая национальная футбольная ассоциация. Так же должны относиться все заинтересованные стороны: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все, кому небезразлично будущее игры. Душа и управление футболом не являются активами для торговли — особенно при нулевой прозрачности в отношении того, кто получает финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. Это не собственность ФИФА, чтобы её продавать», — говорится в заявлении УЕФА.

Здесь важно различие, которое во многом и определяет остроту спора. Официальный релиз ФИФА говорит о коммерческих правах и операционном проведении турниров. УЕФА же реагировал на публикацию The Times, согласно которой Инфантино планирует продать доли в самом чемпионате мира по схеме, способной привести к созданию компании, контролирующей наиболее престижные мужские и женские турниры ФИФА, включая ЧМ и клубный чемпионат мира. The Times также утверждает, что к обсуждению привлекались «фигуры, близкие к президенту США Дональду Трампу». ФИФА на эту публикацию не отреагировала. По сведениям издания, Инфантино рассматривается как будущий руководитель этой компании в статусе комиссара после истечения его президентского срока в ФИФА.

56-летнему Инфантино предстоит переизбрание в следующем году; в случае победы он останется на посту до 2031 года, после чего устав ФИФА обязывает его уйти в связи с ограничением по срокам.

Что дальше

ФИФА подчёркивает, что, хотя обычно создаёт дочерние структуры для конкретных проектов в одностороннем порядке, в данном случае — ввиду стратегической значимости — выносит вопрос на рассмотрение национальных ассоциаций и Совета ФИФА, и новая структура будет запущена только при поддержке большинства ассоциаций и утверждении необходимых регуляторных изменений Советом.

Эта процедура и есть узел всей истории. Голосуют 211 федераций, каждая с одним голосом, и подавляющее большинство из них — небольшие ассоциации, для которых рост выплат с 8 до 20 миллионов долларов означает качественное изменение возможностей. ФИФА в релизе прямо апеллирует к этому опыту, напоминая, что десятилетие растущей поддержки по линии Forward помогло дебютантам вроде Кабо-Верде и Кюрасао пробиться на чемпионат мира. Противостоят же плану институциональный вес и репутационный ресурс европейской конфедерации, чей голос в этой арифметике — один из 211.

Для федераций, входящих в УЕФА, но не относящихся к числу его финансовых центров — а это большинство постсоветских ассоциаций, включая азербайджанскую, — выбор оказывается наиболее неудобным: между позицией собственной конфедерации и предложением, увеличивающим бюджет развития в несколько раз. Ни АФФА, ни другие ассоциации региона свою позицию пока публично не обозначили.

Источники

Пресс-релиз ФИФА, 28 июля 2026 г. — inside.fifa.com

Заявление УЕФА и публикация The Times (в изложении ESPN) — espn.com