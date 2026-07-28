На свояка Сафара Мехтиева завели уголовное дело по факту хищения около 200 тысяч манатов

Бывший директор Сабирабадской центральной районной больницы Гасан Гусейнов привлечен к уголовной ответственности. До недавнего времени медучреждение находилось в ведении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По информации Qafqazinfo, экс-главврачу инкриминируется присвоение государственных средств в крупном размере.

Следствие установило, что, злоупотреблив должностными полномочиями, Гусейнов присвоил более 186 тысяч манатов из госбюджета.

На время следствия обвиняемый остался на свободе — суд избрал в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде. К настоящему времени он возместил лишь 20 тысяч манатов.

Если Гусейнов не покроет оставшуюся сумму, по статье о присвоении в крупном размере ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Слушания по делу начнутся в ближайшие дни.

По имеющимся данным, Гасан Гусейнов приходится свояком бывшему главе Государственного таможенного комитета (ГТК) генерал-полковнику Сафару Мехдиеву. Отметим, что в прошлом году Гусейнов уже оказывался в центре скандала: тогда его обвинили в избиении одной из сотрудниц больницы.