Азербайджанские борцы завоевали две бронзы на чемпионате мира U-17 в Баку

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали две бронзовые медали на проходящем в Баку чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет.

Первым на пьедестал поднялся Омар Салманов, выступающий в весовой категории до 48 кг. В схватке за третье место он одержал победу над представителем Грузии Гиоргием Чиквадзе со счётом 7:1.

Позже бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг завоевал Орхан Габибли. Азербайджанский спортсмен победил индийца Кунала Дагала со счётом 7:5.

Таким образом, сборная Азербайджана пополнила медальную коллекцию двумя наградами. Сегодня за золотую медаль чемпионата мира поборется Исфахан Гасанов (80 кг).

Отметим, что мировое первенство проходит на Национальной гимнастической арене в Баку. В соревновании принимают участие около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан представлен 29 спортсменами.