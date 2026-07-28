В Белом доме состоялась встреча Трампа и Нетаньяху

Белый дом назвал позитивными и продуктивными встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, состоявшиеся 28 июля.

«Обе встречи были позитивными и продуктивными», — сообщила в социальной сети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, не приведя при этом подробностей переговоров.

Во встрече Трампа с Нетаньяху со стороны США приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные канцелярией премьер-министра Израиля.