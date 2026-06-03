«Azərlotereya» в 2025 году уплатила 100,7 млн манатов налогов

Официальный организатор лотерей и оператор спортивных ставок в Азербайджане — ОАО «Azərlotereya» — представил финансовую отчетность за 2025 год.

За отчетный период 2025 года компания уплатила налоги на сумму 100,7 млн манатов. Из этой суммы начисленный упрощенный налог и налог на прибыль составили 83,3 млн манатов. Для сравнения, в 2024 году данный показатель составлял 70,3 млн манатов.

В 2025 году выручка «Azərlotereya» от продаж составила 373,70 млн манатов. Также был зафиксирован рост призового фонда, предназначенного для участников лотерей. Чистая прибыль компании по итогам года составила 73,9 млн манатов.

В течение 2025 года компания инвестировала 4,8 млн манатов, увеличив стоимость долгосрочных активов с 44,6 млн манатов до 49,4 млн манатов. Общие активы «Azərlotereya» на конец 2025 года составили 130,4 млн манатов. Для сравнения, на конец 2024 года данный показатель составлял 115,1 млн манатов.

Совокупный капитал «Azərlotereya» вырос на 31% и достиг 50,7 млн манатов.

С более подробной информацией об отчете можно ознакомиться на официальном сайте «Azərlotereya».