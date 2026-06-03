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В Азербайджане меняются правила входа в систему Smart Customs - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:47 - Сегодня
В Азербайджане меняются правила входа в систему Smart Customs - ВИДЕО

Таможенные декларации теперь будут оформляться по новым правилам.

Отныне войти в систему и воспользоваться услугой «Электронная торговая декларация» с помощью только персонального идентификационного номера (ПИН-кода/FIN) будет невозможно.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, по словам экономического эксперта Кянана Гулузаде, вход в систему Smart Customs теперь будет осуществляться не через FIN-код и пароль, а с помощью платформ ASAN İmza и SİMA. Эксперт отметил, что данное изменение в правилах может в определенной степени усложнить процесс для тех, кто заказывает товары из-за рубежа.

В свою очередь, специалист по электронной коммерции Ниджат Манафов пояснил, что ранее, используя логины и пароли от профилей, зарегистрированных на третьих лиц, можно было заказывать товары от их имени. Однако, согласно новым правилам, это станет невозможным.

По словам эксперта, новая система может вызвать определенные трудности при декларировании, особенно у представителей старшего поколения. Тем не менее ожидается, что со временем пользователи адаптируются к новым правилам.

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