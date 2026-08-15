В Польше открыли самую высокую в Европе статую Девы Марии
В польской деревне Конотоп возвели статую Девы Марии, высота которой с пьедесталом составляет 55,6 м. Высота пьедестала составляет примерно 15 м.
Как сообщает Associated Press, это самая высокая такая статуя в Европе.
В пьедестале также расположена смотровая площадка. Для сравнения, высота статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро составляет 38 метров с пьедесталом.
Более высокая статуя Девы Марии существует, но не в Европе.
Монумент на Филиппинах составляет 98 метров. В деревне проживают менее 150 человек.
Строительство финансировалось за счет состоятельных меценатов.
Местные власти надеются, что статуя станет популярным местом у паломников и туристов.
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