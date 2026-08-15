МИД Азербайджана выразил соболезнования Индонезии в связи с землетрясением
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило глубокие соболезнования Индонезии в связи с разрушительным землетрясением, повлекшим человеческие жертвы и разрушения.
"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети X. В МИД также подчеркнули, что в этот трудный период Азербайджан разделяет боль народа и правительства Индонезии.
Напомним, у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7.7, приведшее к масштабным разрушениям и жертвам среди населения.
We are deeply saddened by the news of the devastating earthquake in Indonesia, which resulted in loss of life and injuries.
We extend deepest condolences to the families and loved ones of those who lost their lives and wish a speedy recovery to the injured.
Our thoughts are… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 15, 2026