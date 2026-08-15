В Баку прошел масштабный общегородской субботник: коммунальные службы промыли 556 улиц

Сегодня, 15 августа, Исполнительная власть города Баку провела масштабный общегородской субботник, направленный на повышение уровня санитарной очистки столицы и уход за зелеными насаждениями.

Об этом 1news.az сообщили в ИВ города.

С самого утра спецтехника коммунальных служб промыла 556 основных улиц и проспектов столицы с применением безвредных для растений и животных моющих средств. Используемые составы абсолютно безопасны и широко применяются в мировой практике.

Параллельно с мытьем дорог во всех районах города были выполнены комплексные работы по благоустройству и уборке территорий.

Приятным продолжением экологической акции станет вечерняя культурная программа для жителей и гостей столицы, организованная городской и районными администрациями. Начиная с 19:00, в популярных местах отдыха пройдут бесплатные концерты под открытым небом.

Музыкальные выступления состоятся в парке имени Низами Гянджеви Хатаинского района, в амфитеатре парка возле станции метро «Гянджлик» в Наримановском районе, в Лесном парке Ясамальского района, а также в парке имени Гейдара Алиева Низаминского района и в Центральном ботаническом саду.