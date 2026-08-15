У побережья Индонезии зафиксировано еще одно землетрясение — магнитудой 6.0

У побережья Индонезии зафиксировано очередное землетрясение — на этот раз магнитудой 6.0.

Как передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался в 128 км к северу от города Палу на острове Сулавеси, а очаг залегал на глубине 35 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях в данном районе не поступали, угроза цунами не объявлялась. Ранее в регионе произошли два еще более мощных подземных толчка — магнитудой 7.7 к северо-востоку от города Лабуан-Баджо и магнитудой 6.9 на острове Суматра.