 Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

First News Media15:10 - Сегодня
Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов Азербайджана ожидается сильный ветер.

Как сообщает 1news.az, Национальная служба гидрометеорологии объявила в связи с этим желтый и оранжевый уровни предупреждения.

Согласно желтому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер. В Нахчыванской АР, Джебраиле, Зангилане, Физули, Агдаме, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Барде, Джалилабаде, Билясуваре, Гедабее, Гёйгёле, Агстафе, Гяндже, Товузе, Шамкире, Самухе, Газахе, Бейлагане, Ширване, Сальяне, Гобустане, Имишли, Саатлы, Сабирабаде, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе, Сиазани, Шабране, Губе, Хызы и Гусаре ожидается восточный ветер скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Гёранбое, Нафталане и Дашкесане объявлен оранжевый уровень предупреждения. Там ожидается восточный ветер скоростью до 20,8–28,4 м/с.

Поделиться:
520

Актуально

Общество

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общество

Появились фотографии убитого в Баку предпринимателя

В мире

В Индонезии под завалами обнаружили тела 38 погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Общество

Эмин Агаларов о трагедии в Sea Breeze: «Всесторонне содействуем расследованию»

Общество

США призвали Apple отказаться от закупки китайских чипов памяти

В Баку прошел масштабный общегородской субботник: коммунальные службы промыли 556 улиц

Жертвы Эпштейна требуют публичного расследования его связей с экс-принцем

Появились фотографии убитого в Баку предпринимателя

Выбор редактора

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Новости для вас

В Баку 11 автобусных маршрутов временно перестанут останавливаться на некоторых остановках

Запускаются экспресс-маршруты M1–M6: как будет работать транспорт во время ремонта в метро - ФОТО - ВИДЕО

Эмин Агаларов о трагедии в Sea Breeze: «Всесторонне содействуем расследованию»

Некоторые из набравших более 600 баллов не поступят на медицинские специальности?

Последние новости

США призвали Apple отказаться от закупки китайских чипов памяти

Сегодня, 17:55

В Баку прошел масштабный общегородской субботник: коммунальные службы промыли 556 улиц

Сегодня, 17:35

Жертвы Эпштейна требуют публичного расследования его связей с экс-принцем

Сегодня, 17:20

В Хорватии не могут остановить сильнейший лесной пожар — есть жертвы

Сегодня, 17:05

На юге Ливана при ударе погибли четыре человека

Сегодня, 17:00

Три иранских пилота попали в плен в начале войны

Сегодня, 16:55

Появились фотографии убитого в Баку предпринимателя

Сегодня, 16:47

Ильхам Закиев завоевал путевку в финал чемпионата Европы

Сегодня, 16:35

В Польше проходит крупнейший в истории страны военный парад

Сегодня, 16:17

В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение

Сегодня, 16:01

В Индонезии под завалами обнаружили тела 38 погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 15:56

СМИ: Кофейный аппарат сорвал рейс Тюмень — Баку

Сегодня, 15:47

На юго-западе Франции за ночь выгорело почти 1 600 га леса - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 15:10

Иран ответил на заявление Трампа о планах объявить Ормузский пролив территорией США

Сегодня, 14:50

Два семейных конфликта за день в Хачмазе: сыновья получили ножевые ранения от своих отцов

Сегодня, 14:35

Meta регистрируется в налоговой системе Азербайджана

Сегодня, 14:25

Интервал движения поездов на Красной линии Бакинского метро составит максимум 2 минуты

Сегодня, 14:15

Эмин Агаларов о трагедии в Sea Breeze: «Всесторонне содействуем расследованию»

Сегодня, 13:58

Приостановка работы метро в Баку: на линии вышли 100 дополнительных автобусов - ВИДЕО

Сегодня, 13:33
Все новости
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС
1news TV

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

С 15 августа в связи с ремонтными работами движение поездов между станциями метро «28 Мая» и «Низами» будет временно ограничено. Для14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25