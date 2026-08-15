Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов Азербайджана ожидается сильный ветер.

Как сообщает 1news.az, Национальная служба гидрометеорологии объявила в связи с этим желтый и оранжевый уровни предупреждения.

Согласно желтому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер. В Нахчыванской АР, Джебраиле, Зангилане, Физули, Агдаме, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Барде, Джалилабаде, Билясуваре, Гедабее, Гёйгёле, Агстафе, Гяндже, Товузе, Шамкире, Самухе, Газахе, Бейлагане, Ширване, Сальяне, Гобустане, Имишли, Саатлы, Сабирабаде, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе, Сиазани, Шабране, Губе, Хызы и Гусаре ожидается восточный ветер скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Гёранбое, Нафталане и Дашкесане объявлен оранжевый уровень предупреждения. Там ожидается восточный ветер скоростью до 20,8–28,4 м/с.