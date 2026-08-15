Реджеп Тайип Эрдоган: Египет может присоединиться к Мекканскому соглашению

Мекканское соглашение о совместной обороне, подписанное Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном, предусматривает возможность присоединения других стран, в частности Египта.

Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, ключевым условием оборонного пакта являются согласованные действия и взаимная поддержка в случае агрессии против любого из государств-участников. Эрдоган подчеркнул, что данный альянс "посылает важный сигнал всему миру".