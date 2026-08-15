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Общество

США призвали Apple отказаться от закупки китайских чипов памяти

First News Media17:55 - Сегодня
США призвали Apple отказаться от закупки китайских чипов памяти

Администрация президента США Дональда Трампа призвала Apple не покупать китайские чипы памяти.

Как передает 1news.az, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишут авторы публикации, из-за кризиса чипов памяти американская компания вынуждена рассматривать варианты с закупкой у китайских партнеров.

Министр торговли США Говард Латник заявил, что администрация Трампа не поддерживает такую ситуацию.

«Для проблем с чипами памяти есть другие решения, кроме закупки великими американскими компаниями китайских чипов памяти», — добавил Латник.

В конце июля издание The Wall Street Journal писало, что противостояние Apple и американского производителя чипов памяти Micron Technology поставило администрацию президента США Дональда Трампа перед сложным выбором.

Apple добивается разрешения на использование китайских микросхем памяти в устройствах, предназначенных для зарубежных рынков, тогда как Micron предупреждает о рисках для американской полупроводниковой отрасли.

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