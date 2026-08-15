США продолжат оказывать помощь Азербайджану: 907-я поправка снова заморожена

Госдепартамент США уведомил Конгресс о продлении приостановки действия 907-й поправки к Закону о поддержке свободы, ограничивающей прямую помощь Азербайджану.

Согласно официальному протоколу, 28 июля документ был направлен в Комитет Сената по международным отношениям, а 10 августа — в Комитет Палаты представителей по иностранным делам. Поправка, принятая в 1992 году, запрещает оказание прямого государственного содействия Баку со стороны Вашингтона, однако с 2001 года президент США наделён правом ежегодно приостанавливать эти ограничения и уведомлять о принятом решении законодательную ветвь власти.