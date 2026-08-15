Антирекорд Фридриха Мерца: рейтинг одобрения немецкого канцлера упал до 16%

Уровень недовольства канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его правительством достиг нового рекордного максимума.

Как передает газета Bild, об этом свидетельствуют результаты свежего исследования социологического института INSA.

Согласно данным опроса, проведенного 13–14 августа среди 1 003 человек, работу канцлера положительно оценивают лишь 16% респондентов, в то время как 78% заявили о своем недовольстве (6% затруднились с ответом). Деятельность правительства Германии в целом получила еще более низкую оценку: 79% участников исследования высказались негативно, и только 15% выразили одобрение.