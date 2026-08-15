В Баку жестоко избили певицу Периняр Мамедову: пострадавшая обратилась к полиции

Азербайджанская рок-исполнительница Периняр Мамедова заявила, что подверглась нападению и физическому насилию в Баку.

Как сообщила певица на своей странице в социальной сети, инцидент произошел утром 14 августа, когда она возвращалась после выступления. По ее словам, около круга "20 Января", возле входа в торговый центр Park 20, двое неизвестных сначала стали оскорблять ее нецензурной бранью, а затем избили, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

В результате нападения артистка получила многочисленные травмы: гематомы на теле и руках, ушибы в области лба и глаза, а также повреждение пальца. Мамедова публично обратилась к правоохранительным органам с призывом установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.