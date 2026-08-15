Александр Лукашенко: Беларусь не хочет воевать

Беларусь не хочет воевать, будет делать все, чтобы сохранить мир, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы будем делать все для того, чтобы был мир, мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь - это общий дом, здесь живут все (представители разных национальностей и вероисповеданий - ред.) и живут нормально", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.

По его словам, Беларусь будет жить спокойно, если будет не отбирать чужое и раскладывать по карманам, а трудиться и крепить страну.

"Главное - экономика. Поэтому я всегда вам говорю: вы мне дайте только одно - экономику, все остальное - за мной", - добавил он.