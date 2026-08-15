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Общество

Где подешевела земля: названы районы Баку и Абшерона со снижением цен

First News Media22:20 - 15 / 08 / 2026
Где подешевела земля: названы районы Баку и Абшерона со снижением цен

В летний сезон на земельном рынке Баку и Абшеронского полуострова усилилась ценовая дифференциация: пока прибрежные зоны дорожают, в удаленных районах цены упали почти на 20%.

Наиболее заметное удешевление зафиксировано в поселках Гобу, Хёкмяли, Атъялы, а также в окрестностях Джейранбатана и Гюздека. Главными причинами падения спроса стали слаборазвитая инфраструктура, транспортные проблемы и отсутствие выписки из госреестра (купчей). В Гобу и Хёкмяли стоимость сотки снизилась до 1 300–2 100 манатов, а в Джейранбатане и Гюздеке — до 2 600–3 400 манатов.

Аналогичная тенденция наблюдается на окраинах Маштаги, Раманы, Савалана, Забрата и Бюльбюля, где цены просели в среднем на 10–15%. При этом максимальное падение (до 15–20%) затрагивает участки без документов или сельскохозяйственного назначения в Мамедли, Дигяхе и Фатмаи. На этом фоне в престижных прибрежных дачных зонах (Мардакян, Шувелян, Бильгя) стоимость сотки, напротив, растет и достигает 15 000–35 000 манатов.

Источник: Yenisabah.az

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