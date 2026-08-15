Число жертв двух мощных землетрясений в Индонезии возросло до 47 человек

В Индонезии число погибших в результате двух мощных землетрясений магнитудой 7.7 и 6.8 возросло до 47 человек.

Как передает ABC News и Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB), из-за угрозы цунами и разрушения зданий были эвакуированы около 2 000 человек. Серьезные повреждения получили 157 домов, 87 школ, 18 медучреждений и 6 офисных зданий. По меньшей мере шестеро раненых находятся в больницах, еще двое числятся пропавшими без вести.

Спасательные службы пока не могут добраться до региона Нагекео, находящегося ближе всего к эпицентру подземных толчков: оползни заблокировали ключевые дороги, а в районе полностью нарушена связь.

Источник: Report