Вниманию пассажиров: в Баку изменены остановки некоторых автобусных маршрутов
В Баку изменилось расположение промежуточных остановочных пунктов для автобусных маршрутов №2, 10, 20 и 88A.
По информации Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменения направлены на обеспечение безопасного движения экспресс-маршрутов №M1, M2 и M3, а также на разгрузку и уменьшение скопления общественного транспорта в районе Центра транспортного обмена «28 Мая».
Схемы остановок скорректированы следующим образом:
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Маршрут №2: при движении к станции метро «Дарнагюль» остановка перенесена на улицу Пушкина (напротив парка Мугань); при движении к Бакинскому международному автовокзальному комплексу — на улицу Пушкина (напротив парка Самеда Вургуна).
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Маршрут №10: при движении в сторону Баку Белый город — на улицу Пушкина (напротив парка Мугань).
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Маршрут №20: при движении в сторону поселка Гарачухур — на улицу Пушкина (напротив парка Мугань).
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Маршрут №88A: при движении в сторону Баку Белый город — на улицу Пушкина (напротив парка Мугань); при движении к станции метро «Азадлыг проспекти» — на улицу Пушкина (напротив парка Самеда Вургуна).