Вниманию пассажиров: в Баку изменены остановки некоторых автобусных маршрутов

В Баку изменилось расположение промежуточных остановочных пунктов для автобусных маршрутов №2, 10, 20 и 88A.

По информации Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменения направлены на обеспечение безопасного движения экспресс-маршрутов №M1, M2 и M3, а также на разгрузку и уменьшение скопления общественного транспорта в районе Центра транспортного обмена «28 Мая».

Схемы остановок скорректированы следующим образом: