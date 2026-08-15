В Турции микроавтобус с гостями помолвки попал в ДТП, есть погибшие

В турецкой провинции Диярбакыр в результате опрокидывания микроавтобуса погибли семь человек, еще девять получили ранения.

Водитель транспортного средства потерял управление, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась. Пассажиры микроавтобуса направлялись на церемонию помолвки.

На место ДТП были оперативно привлечены бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники жандармерии. Все пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По факту аварии правоохранительные органы проводят расследование.

Источник: Haber Global