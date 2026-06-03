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Silk Way West Airlines расширяет сотрудничество с dnata в Сингапуре

First News Media12:11 - Сегодня
Silk Way West Airlines расширяет сотрудничество с dnata в Сингапуре

Silk Way West Airlines, ведущая грузовая авиакомпания Каспийского региона и Центральной Азии, заключила новое многолетнее соглашение с dnata, одним из ведущих мировых поставщиков авиационных и туристических услуг, о предоставлении услуг по обработке грузов и обслуживанию грузовых воздушных судов в аэропорту Сингапур Чанги.

Соглашение еще больше укрепляет долгосрочное глобальное партнерство между двумя компаниями.

В рамках соглашения dnata будет обеспечивать обслуживание грузовых рейсов Silk Way West Airlines, выполняемых два раза в неделю, в одном из ключевых авиационных и логистических хабов Азии. В рамках партнерства dnata будет ежегодно обслуживать более 100 грузовых рейсов Silk Way West Airlines и обрабатывать свыше 15 000 тонн грузов различных категорий, включая стандартные грузы, температурно-чувствительные товары, а также специальные грузы — в том числе оборудование для нефтегазовой, авиационной и аэрокосмической отраслей.

Сингапур играет важную роль в глобальной грузовой сети Silk Way West Airlines, связывая Азиатско-Тихоокеанский регион с ключевыми рынками Ближнего Востока, Европы и других направлений. Соглашение отражает фокус авиакомпании на поддержании высоких операционных стандартов, повышении надежности сервиса и обеспечении эффективных грузовых потоков по всей маршрутной сети.

Онно Питерсма, операционный директор Silk Way West Airlines, отметил: «Сингапур является важным шлюзом в нашей глобальной грузовой сети, а надежное наземное и грузовое обслуживание имеет ключевое значение для эффективной и бесперебойной работы грузовых рейсов. Продолжение сотрудничества с dnata поддерживает наш фокус на операционном совершенстве, надежности сервиса и предоставлении клиентам по всему миру стабильных и надежных грузовых решений».

Том Элвин-Джонс, управляющий директор подразделения dnata по аэропортовым операциям в Сингапуре, отметил: «Это соглашение подтверждает высокий уровень наших операций в Сингапуре и нашу способность обеспечивать надежную поддержку грузовым авиаперевозчикам в одном из самых динамичных и слаженно работающих авиационных хабов мира. Мы тесно взаимодействуем с партнерами по всему сообществу аэропорта Чанги, и наша команда по-настоящему гордится этим.

Для нас это прежде всего означает стабильное и надежное наземное обслуживание: обеспечение своевременной обработки воздушных судов, бесперебойного движения грузовых потоков и поддержание высоких стандартов сервиса даже в условиях растущей операционной нагрузки. Такой результат возможен благодаря профессиональным командам, отлаженным процессам и эффективным локальным системам, которые работают в тесной связке и обеспечивают бесперебойную работу в необходимом масштабе».

Соглашение опирается на долгосрочные отношения между Silk Way Group и dnata, которые сегодня охватывают ключевые международные рынки, включая Амстердам, Дубай, а также ряд направлений в Ираке. dnata уже оказывает масштабную поддержку авиакомпании, обслуживая более 1000 рейсов и значительные объемы грузов ежегодно. Недавно более широкое партнерство также расширилось за счет создания совместного предприятия, направленного на развитие авиационного сервисного хаба в новом грузовом аэропорту Азербайджана в Свободной Экономической Зоне Алят.

В Сингапуре dnata предоставляет полный спектр авиационных услуг в аэропорту Чанги, обслуживая более 30 авиакомпаний и обрабатывая около 250000 тонн грузов ежегодно. На глобальном уровне dnata предоставляет услуги наземного обслуживания и обработки грузов в более чем 90 аэропортах в 16 странах. В 2025–2026 финансовом году команды компании обслужили более 888000 рейсов и обработали 3,2 миллиона тонн грузов.

Новое соглашение подчеркивает неизменный фокус Silk Way West Airlines на развитии устойчивых глобальных грузовых операций через стратегические партнерства с надежными международными поставщиками услуг, обеспечивая стабильное качество сервиса и надежные грузовые решения для клиентов по всему миру.

О компании Silk Way West Airlines

Основанная в 2012 году в Баку, в сердце Великого Шёлкового пути, Silk Way West Airlines выполняет сотни рейсов ежемесячно по всему миру, используя парк грузовых самолётов Boeing 777F, 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В соответствии с принципами устойчивого развития и повышения эффективности авиакомпания планирует до 2030 года обновить флот современными самолётами Boeing 777F, Boeing 777-8F и Airbus A350F. Silk Way West Airlines предоставляет полный спектр грузовых услуг по более чем 40 направлениям в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, перевозя свыше 500 000 тонн грузов ежегодно.

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