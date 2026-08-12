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Интервью Президента Ильхама Алиева в центре внимания турецких медиа - ФОТО

First News Media14:55 - Сегодня
Интервью Президента Ильхама Алиева в центре внимания турецких медиа - ФОТО

Заявления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, озвученные в интервью Азербайджанскому телевидению, вызвали широкий резонанс в медиа Турции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ведущие информационные агентства, телеканалы, новостные порталы и газеты братской страны ознакомили многомиллионную зрительскую и читательскую аудиторию с высказываниями главы Азербайджанского государства, привели цитаты, озвученные в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

Газета Türkiye в статье под заголовком «Масштабы Зангезурского коридора расширяются! Алиев подробно разъяснил вопрос» акцентировала внимание на значимости маршрута, соединяющего основную часть Азербайджана с его неотъемлемой частью – Нахчываном, для Турции и всего тюркского мира.

Газета информировала читателей о заявлениях Президента Азербайджана, отмечая, что TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания») – это не только железная дорога и автомагистраль. «Маршрут, который может быть использован и для оптоволоконного кабеля, линий электропередач, а в будущем, при необходимости, и нефте- и газопроводов», - отмечает газета, цитируя слова Президента Ильхама Алиева о приближении к цели создания Зангезурского коридора.

С заявлениями Президента Ильхама Алиева были ознакомлены и читатели таких известных турецких газет, как Hürriyet, Milliyet, Star и др.

Информагентство «Анадолу» в материале под заголовком «Президент Азербайджана дал оценку Зангезурскому коридору» напомнило об итогах исторического Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года, на котором нашел свое решение вопрос Зангезурского коридора.

Информагентство широко ознакомило абонентов с заявлениями главы нашего государства, в том числе по вопросу строительства железной дороги до армянской границы и работам на железной дороге в Нахчыване.

Отмечается, что в Баку нацелены вывести объем грузопотока по этому транспортному коридору до отметки - не менее 15 млн тонн грузов в год.

Отдельное внимание агентство уделило словам Президента Ильхама Алиева об угрозе соседним странам, исходящей от устаревшей АЭС в Армении.

«Продление срока эксплуатации этой станции не может быть бесконечным процессом, рано или поздно она должна быть закрыта. Естественно, если она закроется, Армения полностью погрузится в энергетический кризис... Энергетический коридор, который протянется от территории Армении до Нахчывана, затем в Турцию и Европу, также позволит энергетической системе Армении выстоять в случае кризиса», - цитирует агентство Президента Азербайджана.

Популярные в Турции телеканалы HaberGlobal, HaberTürk и Ulusal TV включили в эфирную сетку репортажи о высказываниях Президента Азербайджана, а также разместили соответствующие новости на своих сайтах и в соцсетях.

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