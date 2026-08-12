Посол: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с США в сфере разминирования

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с США в сфере разминирования и надеется использовать американские технологии для решения проблемы минного загрязнения.

Об этом заявил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в интервью Axios.

По его словам, Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран мира в расчете на душу населения. Ибрагим отметил, что современные технологические достижения могут помочь ускорить и повысить эффективность разминирования.

«Мы надеемся, что сможем работать с США также и по этому вопросу», — сказал посол.

Он подчеркнул, что одним из ключевых аспектов разминирования является наличие точных карт расположения мин. При этом очистка территорий от мин остается дорогостоящим, длительным и опасным процессом.

Хазар Ибрагим также рассказал об эффективном сотрудничестве с действующей администрацией Белого дома — «достигнутые договоренности быстро переходят к практической реализации».