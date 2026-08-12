В Азербайджане начался выбор специальностей в вузы - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане стартовал процесс выбора специальностей для поступления в высшие учебные заведения.

Об этом 1news.az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Выбор специальностей по всем группам проводится в режиме онлайн с 12 августа и продлится до 23:59 19 августа.

Абитуриенты, получившие право на участие в конкурсе, могут указать в заявлении до 15 кодов специальностей, соответствующих их группе (группам) и подгруппе (подгруппам). Для этого необходимо внести коды выбранных специальностей в «Электронное заявление абитуриента о выборе специальности» и подтвердить его.

При выборе специальности абитуриент должен указать форму обучения — на основе государственного заказа (по госбюджету) или на платной основе. Если абитуриент желает участвовать в конкурсе на одну и ту же специальность как по госзаказу, так и на платной основе, ему следует внести код данной специальности в заявление дважды, отметив в одном случае госзаказ, а в другом — платное обучение. Коды специальностей, их количество и последовательность абитуриент определяет самостоятельно. Перечень специальностей опубликован в 4-м номерах журнала «Абитуриент».

Граждане, ранее уже получившие высшее образование за счет государства, не могут выбирать места по государственному заказу.

Иностранцы и лица без гражданства также не могут претендовать на места по госзаказу, если иное не предусмотрено действующим законодательством и межгосударственными соглашениями.

Подробная информация об условиях конкурса и правилах заполнения электронного заявления содержится в объявлении о выборе специальностей.

Участие суббакалавров в конкурсе

Суббакалавры, желающие принять участие в конкурсе, также должны с 12 по 19 августа (до 23:59) внести коды выбранных специальностей в «Электронное заявление о выборе специальности» и подтвердить его.

Суббакалавры могут выбирать только те специальности, которые соответствуют языку обучения и профилю оконченной ими специальности на уровне среднего специального или высокого технического профессионального образования. Таблица соответствия специальностей опубликована в специальном выпуске журнала «Абитуриент» — «Объявление о выборе специальностей для суббакалавров при приеме в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики на 2026/2027 учебный год».

При выборе специальности суббакалавр также указывает форму обучения (по госзаказу или на платной основе). Для участия в конкурсе на одну специальность по обеим формам обучения код специальности вносится в заявление дважды с разным указанием формы финансирования.

Специальности, требующие особых способностей, могут выбирать только те суббакалавры, которые приняли участие в экзаменах по выявлению способностей и выполнили соответствующие конкурсные условия.

После завершения выбора специальностей в рамках плана приема и прогноза госзаказа (за исключением специальностей V группы, где результаты экзаменов по способностям оцениваются в баллах) сначала проводится конкурсное размещение абитуриентов, а затем — суббакалавров. Распределение осуществляется с учетом последовательности специальностей, указанных в электронном заявлении.

Участники конкурса могут обратиться в бесплатные «Консультационные центры абитуриента» для получения помощи по заполнению и подтверждению заявления, условиям конкурса и другим важным вопросам. Центры функционируют при 10 высших учебных заведениях, региональных отделениях ГЭЦ, а также в определенные дни в секторах образования более чем 50 районов страны.

10:30

Начался выбор специальностей для поступления в высшие учебные заведения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Для абитуриентов, желающих поступить в вузы, выбор специальностей будет проводиться с 12 по 19 августа.

Абитуриенты по вопросам выбора специальностей могут обратиться в бесплатно действующие в консультационные центры ГЭЦ при Азербайджанском университете, Западно-Каспийском Университете, Бакинском бизнес-университете, Университете Одлар Юрду, Азербайджанском университете архитектуры и строительства, Азербайджанском техническом университете, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Азербайджанском государственном аграрном университете, Сумгайытском государственном университете, а также в региональных отделениях ГЭЦ.

Кроме того, в указанные в расписании даты в районных секторах образования и некоторых школах со стороны сотрудников ГЭЦ абитуриентам будет оказана бесплатная помощь по вопросам правил приёма студентов, порядка заполнения и подтверждения "Электронного заявления абитуриента на выбор специальности", условий конкурса, важных вопросов, на которые следует обратить внимание при выборе специальности, и т.д.

