Елена Эйвазлы-Сидоренко поделилась историей победы над раком: «Я научилась прощать и не осуждать» - ВИДЕО

Известная азербайджанская журналистка и диктор Елена Эйвазлы-Сидоренко рассказала на своей странице в социальной сети Instagram о том, как ей удалось победить онкологическое заболевание.

Е.Эйвазлы-Сидоренко рассказала, что год назад столкнулась с серьезной проблемой со здоровьем, и после того, как она обратилась к врачам, ей был поставлен диагноз онкология: «Представьте мое состояние в тот момент… Думала о том, что у меня маленький ребенок, что будет дальше и т.д. Я прошла очень тяжелые дни. Я задавала себе вопросы о том, что меня привело к такому состоянию…»

По словам журналистки, в итоге своих размышлений она пришла к выводу, что всех простит: «Это было не просто, но я сделала это. Второй вывод - это то, что я никого никогда не буду осуждать. У меня это получилось, но было сложно. В декабре я сдала вновь анализы, по результатам которых стало известно, что моя опухоль уже не злокачественная, а доброкачественная и мне не нужна ни операция, ни химиотерапия. Если и у вас проблемы со здоровьем, посмотрите в себя, и вы найдете в себе мессаджи от Вселенной и, приняв верное решение, сможете избавиться от многих болезней».

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