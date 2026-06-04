В Азербайджане ожидают стабилизации цен на рынке мяса - ВИДЕО

Ожидается, что стабилизация цен на рынке мяса в Азербайджане будет обеспечена за счет увеличения объемов производства и снижения себестоимости продукции.

Как сообщает BAKU.WS, об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра сельского хозяйства Заур Алиев.

Замминистра отметил, что ключевыми целями являются наращивание объемов производства мяса, повышение продуктивности и сокращение производственных издержек.

«Мы рассчитываем, что стабильность на рынке будет достигнута благодаря формированию себестоимости производства мяса на оптимальном уровне», - подчеркнул Заур Алиев.