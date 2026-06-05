 «Az cəki, çox həyat»: Novo Nordisk представляет в Азербайджане современные медицинские подходы к борьбе с ожирением - ФОТО | 1news.az | Новости
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«Az cəki, çox həyat»: Novo Nordisk представляет в Азербайджане современные медицинские подходы к борьбе с ожирением - ФОТО

First News Media15:17 - Сегодня
«Az cəki, çox həyat»: Novo Nordisk представляет в Азербайджане современные медицинские подходы к борьбе с ожирением - ФОТО

Ведущая международная фармацевтическая компания Дании Novo Nordisk представила в Баку кампанию «Live Lighter – Az Çəki, Çox Həyat», посвящённую людям, живущим с ожирением.

Презентация состоялась в рамках специальной пресс-конференции в Бакинском конгресс-центре.

Мероприятие объединило представителей системы здравоохранения, государственных структур, СМИ и общественности для обсуждения медицинских, социальных и общественно-здравоохранительных аспектов ожирения — одной из наиболее актуальных, но часто неправильно воспринимаемых проблем современного общества.

Как и во всём мире, в Азербайджане ожирение по-прежнему нередко воспринимается исключительно как вопрос личной ответственности и образа жизни. Такой подход может приводить к позднему обращению за профессиональной медицинской помощью. Ожирение связано более чем с 200 медицинскими состояниями, включая сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения функции печени и почел, а также некоторые виды онкологических заболеваний. Эти состояния оказывают серьёзное влияние на качество и продолжительность жизни людей, а также создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

В этом контексте Novo Nordisk объявила о выводе на рынок Азербайджана нового GLP-1 препарата на основе оригинального семаглутида. Доступность препарата в стране может способствовать расширению возможностей персонализированного лечения под наблюдением врача, а также усилению общественной осведомлённости об ожирении. Новый препарат предназначен для людей, живущих с ожирением, и применяется один раз в неделю. Производство осуществляется в Дании на сертифицированных предприятиях, соответствующих международным стандартам качества. Препарат одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а также Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики.

Оригинальный семаглутид широко изучался как в клинических исследованиях, так и в реальной клинической практике, а мировой опыт его применения уже превышает 49 миллионов случаев.

Выступая на мероприятии, посол Дании в Азербайджане Оле Тофт подчеркнул важность партнёрства для достижения лучших результатов в сфере здравоохранения:

«Решение таких комплексных проблем, как ожирение, требует сотрудничества, инноваций и общей ответственности, направленной на улучшение качества жизни людей. Дания обладает сильными традициями в области медицинских инноваций, и приятно видеть, что этот опыт способствует позитивным изменениям в системе здравоохранения Азербайджана».

Генеральный менеджер Novo Nordisk Azerbaijan Шуле Эрдим Эрсой отметила:

«Ожирение больше не должно оставаться вне рамок общественного обсуждения здравоохранения. Долгое время ожирение воспринималось исключительно как вопрос силы воли, однако наука показывает, что это гораздо более сложное медицинское состояние. Novo Nordisk — глобальный лидер в области лечения диабета и серьёзных хронических заболеваний с более чем 100-летним опытом. Компания также более трёх десятилетий проводит целенаправленные научные исследования в области ожирения. Для нас это не новое направление, а долгосрочное обязательство, основанное на науке, ответственности и безопасности пациентов».

Член правления EASO ECN в Азербайджане и специалист по лечению ожирения Эмиль Хидаятлы подчеркнул:

«Для многих пациентов ожирение и избыточный вес — это не просто следствие образа жизни. Никто не выбирает это состояние сознательно — это хроническое заболевание. Путь каждого пациента индивидуален, и для многих людей контроль веса остаётся сложным из-за биологических факторов. Я призываю людей, живущих с ожирением, обращаться за профессиональной медицинской поддержкой и обсуждать своё состояние с врачами».

По словам медицинского менеджера Novo Nordisk Azerbaijan Айтян Аслановой:

«GLP-1 препарат на основе семаглутида представляет собой научно обоснованный подход к лечению ожирения, направленный не только на снижение массы тела, но и на более комплексное управление заболеванием. Клинические исследования показывают, что семаглутид может способствовать значительному и устойчивому снижению веса, а также обеспечивать дополнительные клинические преимущества для сердечно-сосудистой системы у определённых групп пациентов».

О Novo Nordisk

Novo Nordisk — ведущая международная фармацевтическая компания, основанная в 1923 году и расположенная в Дании. Миссия компании — способствовать изменениям в борьбе с серьёзными хроническими заболеваниями, опираясь на многолетний опыт в области диабета.

Компания реализует эту миссию через развитие научных инноваций, расширение доступа к лечению, профилактику заболеваний и поиск путей их полного излечения. Сегодня Novo Nordisk насчитывает около 68 800 сотрудников, работает в 80 странах мира и представляет свою продукцию примерно в 170 странах.

В Азербайджане Novo Nordisk работает более 20 лет. На протяжении этого времени компания уделяет особое внимание расширению доступа пациентов с диабетом к современному лечению, поддержке медицинских специалистов и повышению осведомлённости о хронических заболеваниях. Сегодня Novo Nordisk стремится применить этот многолетний опыт и научно обоснованный подход также в сфере борьбы с ожирением, способствуя формированию более здорового будущего в Азербайджане.

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