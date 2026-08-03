Московский ресторан Balzi Rossi, где недавно произошел взрыв, объявил о своем закрытии

Московский ресторан Balzi Rossi, где 1 августа произошел теракт, временно закрылся. Об этом команда заведения сообщила в социальных сетях.

В публикации сотрудники также выразили соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

«Наши мысли с теми, кто потерял родных, и со всеми пострадавшими. В связи с произошедшими трагическими событиями мы глубоко скорбим вместе с вами. В ближайшие дни ресторан будет закрыт. Мы понимаем, что сейчас слова бессильны перед произошедшим», — говорится в сообщении.





Вечером 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi, расположенном в сталинской высотке на Кудринской площади, произошел взрыв.

Изначально рассматривалась версия утечки и взрыва газа, однако позже стало известно, что причиной инцидента стало срабатывание самодельного взрывного устройства внутри здания.

По данным Национального антитеррористического комитета, неизвестная женщина пыталась пронести взрывное устройство в ресторан. В результате происшествия погибли пять человек, среди них — сама подозреваемая и сотрудник охраны. Еще более 20 человек получили ранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что случившееся квалифицируется как террористический акт.