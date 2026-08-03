Суд отказал Кямрану Асадову в переводе под домашний арест — Дело о незаконной помощи на экзаменах продолжается

Продолжился судебный процесс по делу эксперта в сфере образования Кямрана Асадова и учителя истории Гюндуза Аббасова, обвиняемых в использовании незаконных технических средств во время последних вступительных экзаменов.

Как сообщает AПA, сегодня на заседании Гянджинского городского суда под председательством судьи Эльчина Мамедова обвиняемый К.Асадов, заявив, что на его иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, попросил перевести его под домашний арест.

Государственный обвинитель заявил, что ходатайство обвиняемого не должно быть удовлетворено.

Представитель Государственного экзаменационного центра также попросил не удовлетворять ходатайство Асадова.

Суд отклонил ходатайство.

Затем показания дали свидетели.

Следующее заседание пройдет 13 августа.

Напомним, согласно информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было продолжено предварительное расследование в связи с информацией, поступившей из Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в Службу государственной безопасности об оказании незаконной помощи лицам, участвовавшим во вступительных и выпускных экзаменах в 2025 году, в нарушение «Правил приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики».

В ходе предварительного следствия возникли основания для подозрения в том, что Аббасов Гюндуз Яшар оглу, осуществлявший частную предпринимательскую деятельность в сфере подготовки абитуриентов в виде курсов, незаконно изготавливал технические средства для тайного получения (и передачи) информации, предназначенные для помощи на вступительных и выпускных экзаменах, а также, вступив в преступный сговор с Кямраном Асадовым, установил эти устройства на 15 абитуриентах и тем самым оказал им незаконную помощь во время экзаменов.

Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что Гусейнов Санан Расим оглу без получения специального разрешения, в нарушение требований соответствующих нормативно-правовых актов, втайне осуществил продажу на территории города Сумгайыт 31 единицы технических средств, предназначенных для скрытого получения информации и которые могут использоваться ограниченным кругом лиц.

На основании собранных доказательств Г.Аббасову были предъявлены обвинения по статьям 302.3 (незаконная продажа и приобретение с целью продажи технических средств, предназначенных для тайного получения информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, К.Асадову – по статьям 302.3 и 32.5, 308.1 УК АР (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями), Санану Гусейнову – по статье 302.3 того же Кодекса. На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении Г.Аббасова была избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении других лиц — по решению следственного органа — меры пресечения, не связанные с арестом.

Предварительное следствие по уголовным делам завершено, и материалы направлены для рассмотрения в соответствующие суды.

Отмечено, что Кямран Асадов и ранее привлекался к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре по статьям 178.2.4 и 310 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, дело было передано в суд и решением суда от 18.02.2015 года он был приговорён к выплате штрафа (дополнительное наказание) и 2 годам исправительных работ (основное наказание) с удержанием 15 % заработка в пользу государства.

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