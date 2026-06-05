У шести больниц в Баку появились специальные зоны для такси и личных авто

В Баку еще по шести адресам установлены соответствующие дорожные знаки, что обеспечили комфортную посадку и высадку пассажиров такси и личного автотранспорта.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

В рамках продолжения проекта на улице Сабита Оруджева (вблизи Республиканского перинатального центра), а также на улицах Мехди Мехдизаде и Фазаила Байрамова (рядом с клиникой Mediland Hospital) была ликвидирована часть парковочных мест. Вместо них установлены дорожные знаки 5.14 («Место стоянки легковых такси») и 3.28 («Стоянка запрещена»), что позволило организовать зоны для посадки и высадки пассажиров.

Аналогичные знаки были размещены на улице Беюк Шор (недалеко от пересечения с проспектом Гейдара Алиева), улице Гасана Салмани и проспекте Бабека, что создало дополнительные удобства для граждан, посещающих медучреждения Yeni Klinika, Leyla Medical Centre и Baku Medical Plaza.

Напомним, что ранее зоны посадки-высадки пассажиров и условия для высадки пассажиров такси были созданы перед медицинскими учреждениями, расположенными по семи адресам в столице.