Высота снежного покрова на Шахдаге составила 1 см - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на 10:00 на территории Азербайджана наблюдается дождливая погода, местами периодически сверкают молнии и идут дожди.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах осадки были интенсивными и сильными, а на Шахдаге выпал снег. Высота снежного покрова на Шахдаге составила 1 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове выпало 6 мм осадков, что составляет 60 % месячной нормы.

Наибольшее количество осадков зарегистрировано в Огузе — 53 мм (44 % месячной нормы), Шеки — 46 мм (45 %), Габале — 45 мм (40 %), Загатале — 37 мм (29 %), Гёйгёле — 33 мм (27 %), Халтане — 33 мм (36 %), Балакене — 31 мм (24 %), Хыналыге — 25 мм (53 %), на Шахдаге — 24 мм (51 %), Грызе — 24 мм (26 %).

Кроме того, 6 июня в Загатальском районе выпал град диаметром 9 мм. Град также наблюдался в селе Гёйабахан Товузского района и селе Новосаратовка Гедабекского района.

Туман наблюдается в Лерике, Балакене и Грызе. Видимость в тумане ограничена до 500 метров.

Максимальная температура воздуха составила до 29 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, до 33 градусов в Нахчыванской Автономной Республике, до 31 градуса в равнинных районах и до 20 градусов в горных районах страны.