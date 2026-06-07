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Царукян проголосовал на выборах в Армении

First News Media12:21 - Сегодня
Царукян проголосовал на выборах в Армении

Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян принял участие в голосовании на парламентских выборах в Армении.

На избирательный участок в Котайкской области Армении он прибыл вместе со своей внучкой.

По итогам голосования он отметил, что общество ожидает изменений и лучшего уровня жизни, поэтому уже явка высокая.

Царукян отметил, что лично проголосовал за хорошие перемены, так как знает, что народ устал, хочет ясности и хорошей жизни.

Политик также выразил мнение, что оппозиционные силы имеют шансы на успех на выборах и подчеркнул, что сам вновь подключился к этой гонке "не потому, что жаждет власти, а чтобы решить проблемы народа и вывести его из этого состояния".

Источник: Sputnuk Армения

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