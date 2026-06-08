В Азербайджане можно будет наблюдать метеорный поток Боотиды - ДАТА

С 22 июня по 2 июля будет наблюдаться метеорный поток Боотиды.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила кафедра астрофизики Бакинского государственного университета (БГУ).

Было отмечено, что пик метеорного потока ожидается 27 июня примерно в 21:00 по бакинскому времени.

«Этот метеорный поток называется так потому, что его радиант расположен в созвездии Волопаса (Bootes). При наблюдении из Баку радиант в течение всей ночи находится над горизонтом, что создает благоприятные условия для наблюдений. Источником этого метеорного потока является комета 7P/Понса-Виннеке. Эта комета была открыта в 1819 году и совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 6,37 года. Метеорный поток возникает, когда частицы пыли и мелких скальных пород, оставленные кометой вдоль своей орбиты, пересекают орбиту Земли.

При входе в атмосферу Земли метеоры движутся со скоростью около 18 км/с. Эта скорость относительно невелика по сравнению с другими известными метеорными потоками. По этой причине июньские Боотиды могут выглядеть на небе как более медленно движущиеся метеоры, оставляющие длинные следы. Июньские Боотиды — очень переменчивый метеорный поток. В обычные годы во время максимальной активности наблюдается всего от 1 до 5 метеоров в час. Однако в истории были зафиксированы всплески необычной активности. В 1916 году наблюдались сотни метеоров в час, в 1998 году — около 50–100, а в 2004 году — от 20 до 50 метеоров в час. В 2026 году ожидается слабая или умеренная активность потока. Кроме того, в период пика Луна будет находиться почти в фазе полнолуния, и яркий лунный свет затруднит видимость слабых метеоров.