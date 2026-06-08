Сколько сотен семей появилось в Азербайджане 6 июня?

6 июня (06.06.2026) органами регистрации Министерства юстиции была проведена государственная регистрация 556 браков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az, в указанную дату по всей стране была проведена официальная регистрация брака сотен семей.

Государственная регистрация браков осуществляется через отделы регистрации и соответствующие структуры в соответствии с законодательством.

Отметим, что согласно последней официальной статистике в Азербайджане, в день официально вступают в брак в среднем 130–135 пар (около 270 человек). Эта цифра рассчитывается путем деления общего количества зарегистрированных за год браков на количество дней.