Мужчина осуждён за убийство друга в Дашкесанском районе

В Азербайджане завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве, совершённом в Дашкесанском районе.

Как сообщает 1news.az, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям был оглашён приговор в отношении Эльчина Исмаилова, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Судебное заседание проходило под председательством судьи Бахруза Мовсумова.

Согласно решению суда, Эльчин Исмаилов приговорён к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении строгого режима.

Судебное разбирательство установило, что инцидент произошёл в июле прошлого года в Дашкесанском районе. Между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого Исмаилов нанёс Илькину Мамедову несколько ножевых ранений. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь не удалось.

По делу обвиняемому были предъявлены статьи 120.1 (умышленное убийство) и 228.5 (незаконное приобретение, хранение или ношение оружия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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