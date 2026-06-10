Рашад Гасанов: 43% родителей не могут контролировать использование соцсетей детьми

В Азербайджане детям младше 16 лет будет запрещено создавать личные аккаунты на платформах социальных сетей с возрастными ограничениями.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов в ходе общественного обсуждения законопроекта о внесении изменений в КоАП, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации".

По его словам, для пользователей в возрасте от 16 до 18 лет будет применяться модель контролируемого использования.

"Создание аккаунта в этой возрастной группе будет возможно только с согласия законных представителей. Платформы будут обязаны предоставлять панель родительского контроля. Эта ответственность будет возложена на них", - сказал он.

Гасанов также отметил, что, согласно недавнему опросу, проведенному Центром социальных исследований, 43% родителей в стране не могут контролировать использование социальных сетей детьми.