«Выгнала ребёнка с аутизмом и применила насилие»: бывшая сотрудница детсада обвиняет заведующую - ВИДЕО

Работник, возмутившийся из-за невыплаты зарплаты, утверждает, что её избила заведующая.

Как передает 1news.az, с этим заявлением на горячую линию Xəzər Xəbər обратилась жительница Товузского района Лейла Рагимова. По её словам, заведующая детским садом «Laləli», расположенным в Ясамальском районе, применила к ней насилие после того, как та потребовала выплатить ей заработную плату.

Лейла Рагимова утверждает, что заведующая не только не выплатила ей жалование в размере 300 манатов, но и исключила из детского сада её малолетнего ребёнка с синдромом аутизма.

Мы связались по данному вопросу с заведующей детским садом «Laləli» Лалой Азимовой. Она заявила, что не поднимала руку на сотрудницу, а между ними произошла лишь словесная перепалка.

После инцидента Лейла Рагимова обратилась в полицию и ожидает решения вопроса в правовом поле.

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