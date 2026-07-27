Более 600 военных США пострадали с начала операции против Ирана

Общее число американских военных, пострадавших с момента начала операции Израиля и США против Ирана 28 февраля, составляет 624 человека.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона.

Как отмечает газета, военное ведомство США приступило к публикации на отдельной странице статистики по раненым и погибшим с 7 июля, когда начался новый этап эскалации после провала прекращения огня.

Согласно новой статистике, официальное количество пострадавших с 7 июля военных составило 207.