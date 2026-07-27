NYT: Трамп рассматривает три варианта развития ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном.

Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, среди них: военная эскалация; экономические репрессии против Ирана путем введения новых санкций; объявление победы Соединенных Штатов в войне и выход из конфликта. "Каждый из вариантов обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, военным министром США Питом Хегсетом, председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэном Кейном, спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - уточнила газета.

The New York Times отмечает, что за пять месяцев конфликта США так и не смогли достичь своих целей, в том числе смены правительства Ирана путем применения "подавляющей военной мощи".

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 24 июля стороны прекратили обмен ударами.