Названа причина задержки поездов на Абшеронской кольцевой линии

Сильный ветер стал причиной задержки некоторых поездов на Абшеронской кольцевой линии.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«Из-за сильного ветра на Абшеронском полуострове сегодня утром произошёл сбой в электроснабжении, что привело к кратковременным задержкам в движении некоторых поездов по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту», - добавили в АЖД.

Отмечается, что в настоящее время неполадки устранены и поезда продолжают движение по графику.