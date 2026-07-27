В Торонто обстреляли сеть принадлежащих евреям пекарен

Группа неизвестных в Торонто напала на две пекарни местной сети, принадлежащей этническим евреям.

Об этом сообщил со ссылкой на полицию города телеканал CNN.

По данным правоохранителей, одна из пекарен была атакована при помощи огнестрельного оружия, стены другого заведения были повреждены тупыми предметами. Полиция начала расследование по факту преступления, совершенного на почве ненависти.

Мэр Торонто Оливия Чоу охарактеризовала происшедшее как антисемитские действия и назвала их "гнусными и неприемлемыми". Она пообещала усилить борьбу с подобными преступлениями.

Источник: ТАСС