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Лесные пожары добрались до оборонных заводов Франции

First News Media10:42 - Сегодня
Лесные пожары добрались до оборонных заводов Франции

Лесные пожары, охватившие район Бордо на юго-западе Франции, приблизились к объектам крупнейших предприятий французского военно-промышленного комплекса.

Как сообщает BFMTV, в непосредственной близости от зоны пожаров расположены четыре объекта аэрокосмической компании ArianeGroup. Два из них находятся в коммуне Сен-Медар-ан-Жаль, жители которой были эвакуированы. На этих предприятиях производится твердое топливо для баллистических ракет M51. Еще один объект компании выпускает двигатели для европейской ракеты-носителя Ariane 6.

В этом же районе расположено предприятие Roxel France — дочерняя структура европейского производителя ракетного вооружения MBDA, специализирующаяся на выпуске ракетных двигателей. Кроме того, здесь находятся производственные площадки Dassault Aviation, Safran и Thales — ведущих компаний французского оборонно-промышленного комплекса.

Франция продолжает бороться с масштабными лесными пожарами, распространению которых способствует аномальная жара. По последним данным, из опасных районов эвакуированы около 220 тысяч человек. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что нынешнее лето стало для страны самым тяжелым по числу природных пожаров со времен окончания Второй мировой войны.

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