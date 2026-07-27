33-летний мужчина утонул в Карабахском оросительном канале

26 июля 2026 года на горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что один человек утонул на участке Карабахского оросительного канала, проходящем через село Ашагы Авшар Агджабединского района.

Об этом сообщили 1news.az в МЧС.

В связи с поступившей информацией к поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время поиски ведутся в направлениях, где предположительно утонул Ибрагимов Орхан Фейруз оглу 1993 года рождения.

Будет предоставлена дополнительная информация.