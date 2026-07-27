Почему Баку затянула пыль и когда это закончится?

В столице Азербайджана и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Согласно данным автоматических станций, концентрация пыли в воздухе в настоящее время превышает норму в 1,4–1,7 раза.

Об этом 1news.az сообщила заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльнара Аббасова, по словам которой пыль в воздухе носит локальный характер и связана с метеорологическими условиями.

«Причиной стало усиление северо-западного ветра, который с утра поднимает и распространяет по прилегающим территориям пылевые массы, сформировавшиеся на сухой поверхности земли. По прогнозам синоптиков, пыльная погода сохранится до полудня завтрашнего дня» - отмечает Г.Аббасова.