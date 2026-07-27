Турция направит в Эстонию пять F-16 для участия в миссии НАТО

Турция направит пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих 181-й эскадрильи в Эстонию для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing).

"Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международных сдерживающих возможностей Турции, взаимодействие с силами союзников и повышение стратегического потенциала", - сообщил подполковник ВВС Турции Оздемир агентству Anadolu.

Миссия, которая будет проходить по ротации с августа по ноябрь, заключается в патрулировании воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, у которых нет собственных истребителей.

В декабре агентство Bloomberg сообщало, что НАТО обратилась к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства стран Балтии на несколько месяцев раньше запланированного срока. Утверждалось, что альянс намерен использовать истребители в миссии Baltic Air Policing и провести ротацию в Эстонии в период с августа по декабрь 2026 года. Турецкие ВВС патрулировали воздушное пространство Польши с 6 июля по 15 сентября 2021 года и Румынии с 30 ноября 2023 года по 2 апреля 2024 года.