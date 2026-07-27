В Баку на проблемном перекрёстке установлены новые светофоры

В посёлке Тюркан Хазарского района Баку на пересечении улиц Ханлара и Агахана Абдуллаева были установлены новые светофоры.

Об этом 1news.az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Светофоры установлены с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения, а также комфортного передвижения водителей и пешеходов.

Как сообщается в информации, ввод в эксплуатацию новых светофоров с транспортными и пешеходными секциями на L- и A-образных опорах обеспечил упорядоченное движение транспорта на перекрёстке.

«Отметим, что установка новых светофоров была осуществлена в рамках реализации «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы», - говорится в сообщении.