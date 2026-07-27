Россия пригрозила властям Молдовы

Россия будет реагировать на любые недружественные инициативы властей Молдовы, ответ не обязательно будет симметричным.

Об этом заявили «Известиям» в Министерстве иностранных дел РФ.

В российском дипведомстве отметили, что неизвестно, какие инициативы планирует реализовать Кишинев «с подачи западных кураторов».

«Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ», — добавили в ведомстве.

21 июля министерство иностранных дел РФ вызвало посла Молдовы в стране Лилиана Дария. Причиной для вызова послужили два инцидента с сотрудниками посольства Москвы в Кишиневе. 19 июля молдавские правоохранители остановили автобус дипмиссии под предлогом проверки документов, а затем без каких-либо разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. По утверждению российской стороны, при этом к возмутившимся российским дипломатам была применена сила, также им грозили задержанием.