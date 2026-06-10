Госагентство: Обсуждаемый законопроект охватывает 1,5 миллиона детей

«Обсуждаемый законопроект охватывает около 1 миллиона 500 тысяч детей, обучающихся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. В сфере дошкольного образования в систему также входят около 300 тысяч детей в возрасте до 2–3 лет».

Как сообщает АПА, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства Азербайджанской Республики по дошкольному и общему образованию Вафа Ягублу в ходе общественного обсуждения законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации», организованного Агентством развития СМИ (MEDİA).

По её словам, предложенный законопроект в целом оценивается положительно.

«Потому что вопрос ограничения доступа к социальным сетям не рассматривается здесь как основная сфера регулирования. В то же время с этого года школы интегрированы в цифровые образовательные платформы. Группы и социальные платформы, используемые в образовательном процессе, не являются непосредственной частью данного законопроекта», — отметила она.

Вафа Ягублу также сообщила, что с нового учебного года утверждены изменения, касающиеся правил поведения учащихся.

«Начиная с этого года, приносить и использовать мобильные телефоны в школах запрещено. Уже начато внедрение механизмов контроля над соблюдением этого требования», — подчеркнула она.